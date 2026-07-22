Хегсет не назвал сроки заключения контракта на производство оружия для Киева

В Пентагоне не знают информацию о сроках реализации проекта.

Америкнский министр из военного ведомства Пит Хегсет заявил о том, что пока не может назвать точные сроки, в которые может быть заключен один из контрактов на производство оружия для Вооруженных сил Украины в рамках утвержденной законодателями дополнительной военной помощи стране на общую сумму в 400 миллионов долларов. Соответствующей информацией с конгрессменами от 21 июля поделился шеф Пентагона на рабочих слушаниях в профильном Комитете по ассигнованиям от Сената США.

Что касается конкретных сроков, мне придется сообщить вам об этом позднее. Я поговорю с теми, кто отвечает у нас за политические вопросы, а также с главой Европейского командования ВС США, чтобы определить это. Пит Хегсет, глава Пентагона

Ранее сенатор-дкмократ от штата Йллинойс Дик Дурбин объяснил высокопоставленному гостю из вашингтонской администрации, что власти отказались передавать утвержденную Конгрессом США дополнительную военную помощь Украине. Пит Хегсет не прокомментировал такое высказывание, но также и не опроверг это.

Хегсет: дополнительные средства нужны американским, а не украинским ВС.

Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour