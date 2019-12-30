Мероприятие состоится 4 и 5 июля в пространстве "Севкабель Порт".

В пятницу, 24 января, стало известно о том, что хедлайнером STEREOLETO 2020 станет Земфира. Об этом сообщает организатор мероприятия.

"Не будет преувеличением сказать, что Земфира задала новые стандарты концертных выступлений в России — до нее здесь никто не звучал так чисто, звонко и мощно. Возможно, самое главное в Земфире — то, что она категорически отказывается почивать на лаврах", —сказано в сообщении.

Напоним, что мероприятие состоится 4 и 5 июля в пространстве "Севкабель Порт". На STEREOLETO 2020 также выступит британская инди-группа Metronomy, AnnenMayKanteriet и Хеннинг Май, рэпер Хаски, а также шведские пост-панки Viagra Boys и панк-новинка этого года "Папин Олимпос".

Ранее мы сообщали о том, что "соседи" из Петербурга возвращаются в новом сезоне "Comedy Баттл".

Фото:Земфира/вк