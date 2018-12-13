Эксперты рассказали о самых нестандартных вакансиях в Петербурге

В список попало объявление о поиске специалиста по учету флота.

Эксперты сервиса по поиску работы Head Hunter назвали самые нестандартные вакансии в Петербурге. В частности, в городе на Неве ищут специалиста по работе с комьюнити, мастера игротеки, биолога, дизайнера инсталляций и других.

Одним из самых неординарных предложений стало объявление о поиске специалиста по учету флота. Работнику необходимо взаимодействовать с морскими администрациями, судовладельцами и операторами судов, а также вести учет суден. Кандидат должен иметь высшее образование, знать английский язык и иметь опыт работы в сфере судостроения или эксплуатации флота.

Еще одну интересную вакансию предлагает "Детский город профессий". Компания ищет мастера игротеки, который будет помогать детям осваивать различные профессии.

В свою очередь Event-агентство ищет дизайнера-художника инсталляций и арт-объектов. Это должен быть креативный человек с массой идей, который может донести мысль до любого типа личности.

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Видео: Piter.TV