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Стало известно, каким специалистам в Петербурге предлагают самую высокую зарплату
Сегодня, 9:35
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Стало известно, каким специалистам в Петербурге предлагают самую высокую зарплату

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К числу "дорогих" вакансий нельзя отнести работу в области науки и образования.

На рынке труда работодатели опубликовали в мае около 700 вакансий с заработной платой от 300 тыс. до 1 млн рублей. Хороший доход предлагают специалистам из сферы продаж, IT-отрасли и строительного сектора. Работу с высоким заработком могут получить банковские специалисты и медики.  Об этом сообщили аналитики hh.ru.

Как выяснили исследователи, к числу "дорогих" вакансий нельзя отнести работу в области науки и образования, рекрутинга и ресторанно-гостиничного бизнеса. 

Ранее на Piter.tv: в Петербурге вырос спрос на IT-специалистов.

Фото: Pexels

Теги: head hunter, зарплата, исследование, профессии, работа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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