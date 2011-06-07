Стало известно, каким специалистам в Петербурге предлагают самую высокую зарплату

К числу "дорогих" вакансий нельзя отнести работу в области науки и образования.

На рынке труда работодатели опубликовали в мае около 700 вакансий с заработной платой от 300 тыс. до 1 млн рублей. Хороший доход предлагают специалистам из сферы продаж, IT-отрасли и строительного сектора. Работу с высоким заработком могут получить банковские специалисты и медики. Об этом сообщили аналитики hh.ru.

Как выяснили исследователи, к числу "дорогих" вакансий нельзя отнести работу в области науки и образования, рекрутинга и ресторанно-гостиничного бизнеса.

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