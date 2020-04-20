Haval F7 стал самым популярным китайским автомобилем в России

С января 2020 года его приобрели 1658 покупателей.

Портал "Автоновости дня" назвал самый популярный бренд среди китайских автомобилей, продаваемых на территории России.

Первое место занял кроссовер Haval F7. С января 2020 года его приобрели 1658 покупателей. Предыдущий лидер рейтинга, кроссовер Geely Atlas занял второе место. Этот автомобиль был продан в количестве 1628 экземпляров. Тройку лидеров замкнул кроссовер Haval H6 - данную модель выбрали 1214 россиян.

Результаты продаж остальных китайских автомобилей в России по итогам первого квартала 2020 года составили менее 1000 единиц.

Ранее эксперты рассказали о последствиях карантина для российского авторынка.

Видео: YouTube / AcademeG