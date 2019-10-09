Хаски выпустил клип в честь дня рождения Путина

В тексте песни "Седьмое октября" множество отсылок к новейшей истории.

Рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) выпустил клип на новую версию песни "Седьмое октября". Ролик был опубликован на YouTube-канале в день рождения президента РФ Владимира Путина.

На видео показана пустая квартира со старыми ободранными обоями. В комнате висит портрет старика, который с каждой секундой все больше стареет и ветшает. Наконец, герой клипа снимает фотографию и видит в стене дыру, а за ней прекрасный пейзаж, который все время скрывался за изображением кумира.

В песне "Седьмое октября" множество отсылок к новейшей истории России. В частности, в тексте упоминается "кубышка капитала ГБУ", "сотни филиалов Кущевки", "сахар в подвале хрущевки", "улица Кадырова, проспект Ротенберга", "кофе по-лубянски".

Оригинальный трек "Седьмое октября" появился в 2011 году, в нем были совершенно другие слова.

7 октября 2019 года президенту России исполнилось 67 лет. Ранее мы писали, что Путина так и не поздравили с днем рождения Трамп и Зеленский.

Видео: YouTube / Хаски