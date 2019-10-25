У хаски, которого хозяева поили водкой, во время операции в Петербурге остановилось сердце

Волонтёры привезли маленького щенка на операцию в Петербург и до последнего верили в чудо.

Печальная новость пришла от волонтеров HuskyEkb: в одной из ветеринарных клиник Санкт-Петербурга умер пятимесячный щенок хаски Оскар, которого привезли из Екатеринбурга в ужасном состоянии.

Всю свою жизнь, хоть и совсем не продолжительную, он был объектом издевательств своих хозяев. Они кормили его только пельменями и холодцом, а пить давали практически одну водку. Когда у щенка начались проблемы, хозяева просто привезли его в клинику на усыпление. Однако, за жизнь хаски решили бороться зоозащитники.

Несмотря на то, что Оскар был в критическом состоянии и практически не стоял на лапах, петербургские ветврачи взяли его на операцию, которую назначили на 4 марта. Средства волонтеры собирали через социальные сети. Все верили в спасение чудесного щенка, но во время операции у него началось кровотечение, а потом остановилось сердце. Врачи пытались 45 минут реанимировать сердце малыша, но оно так и не стало биться вновь.

Волонтеры до сих пор не могут прийти в себя после случившегося и просят не беспокоить их в ближайшее время.

Ранее в Петербурге задержали мужчину, стрелявшего в кота.

Фото: ВК/ HuskyEkb - возьми хаски из приюта