Снег стал причиной закрытия Хасанского рынка

В Комитете по развитию предпринимательства подметили, что угрозы обрушения нет.

В пятницу, 4 февраля, торговцы Хасанского рынка пожаловались на "тревожные" звуки где-то в районе крыши. В связи с этим было принято решение временно закрыть точку для посетителей, сообщают городские СМИ.

Как стало известно, данная мера было предпринята руководством в целях обеспечения безопасности продавцов и покупателей. В течение нескольких дней на территории Хасанского рынка будут проведены внештатные работы по очистке кровли от снега и обследования несущих конструкций, рассказали в Комитете по развитию предпринимательства. В ведомстве подметили, что угрозы обрушения нет.

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