В Петербурге утилизировали рекордное количество снега

В прошлом году нынешний показатель был достигнут лишь к началу марта.

В пятницу, 4 февраля, снегоприемный пункт на Петергофском шоссе обработал более 5 тысяч кубометров снега. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

В ведомстве рассказали, что прихоти зимы в этом сезоне вынудили на снегоплавильные и снегоприемные пункты в общей сложности утилизировать два миллиона снега, что стало рекордом для города на Неве. В прошлом году данный показатель был достигнут лишь к началу марта.

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