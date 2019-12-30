В концерте примут участие Алексей Нилов, Анна Ковальчук, Вячеслав Бутусов, Анастасия Мельникова и Михаил Боярский.

Во вторник, 21 января, стало известно о том, что Харатьян отметит 60-летие концертом в Петербурге. Об этом сообщает РИА новости.

Известно, что Дмитрий Харатьян заявил, что он намерен провести ни один концерт. Выступления также пройдут в Кремлевском дворце.

"В этот раз я буду отмечать юбилей всенародно, во всех важных и дорогих для меня местах, на моих малых и больших родинах", —заявил Харатьян.

Отмечается, что на концерте звезды будут такие знаменитости, как Алексей Нилов, Анна Ковальчук, Вячеслав Бутусов, Анастасия Мельникова и Михаил Боярский.

Ранее мы сообщали о том, что стартовали съемки сериала "За час до рассвета" с Хабенским.

Фото:Дмитрий Харатьян/вк