Стартовали съемки сериала "За час до рассвета" с Хабенским

Сюжет исторической драмы разворачивается в 1946 году.

Телеканал НТВ объявил о старте съемок остросюжетной исторической драмы "За час до рассвета". Главные роли в проекте достались Константину Хабенскому, Андрею Бурковскому и Артуру Смольянинову.

Сериал "За час до рассвета"

Сюжет сериала разворачивается в 1946 году. Лейтенант Журавлев (Андрей Бурковский) возвращается домой и устраивается на службу в милицию. Его начальник, майор Шумейко (Константин Хабенский) по прозвищу Сатана, требует добиваться поставленных задач любой ценой. В это время в городе орудует банда Клеща. Чтобы поймать преступников, Журавлеву придется придумать неординарный план и реализовать его, не смотря ни на что.

Съемки сериала "За час до рассвета" будут проходить в Москве, Московской области и Твери. Премьера должна состояться на телеканале НТВ. Точная дата не называется.

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