Фасад еврейской школы в Петербурге украсила огромная ханукия

Размер изображения составляет 13 м в высоту и 26 м – в ширину.

В преддверии Хануки фасад еврейской школы "Менахем" в Петербурге украсила огромная ханукия. Изображение имеет размеры 13 м в высоту и 26 м – в ширину, и претендует на самое масштабное в России. Об этом пишет "Деловой Петербург".



Арт-объект выведен на фасад здания с помощью гобо-проектора. Он был создан по задумке директора школы Анны Хачатуровой. Проект будет привлекать внимание горожан и заряжатьь их праздничным настроением, уверена руководитель.

Ханука – это праздник света, мы всегда зажигаем ханукальные свечи внутри школы или на крыльце. Теперь возникло желание сделать что-то масштабное, для всех. Декабрь – самый темный месяц в году, а наш арт-объект осветит наш район. Анна Хачатурова, директор школы "Менахем"

Ранее эксперт рассказала, какой фрукт лучше всего подойдёт для новогоднего стола.

Фото: предоставлено администрацией школы