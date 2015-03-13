Эксперт рассказала, какой фрукт лучше всего подойдёт для новогоднего стола

Для того, чтобы стол на Новый год получился не только красивым, но и полезным, необходимо выбирать для него определённые продукты. Так, при составлении фруктовой тарелки стоит обратить внимание на ананас. Об этом рассказала врач-диетолог Марина Когай в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
Эксперт подчеркнула, что эффективность влияния ананаса на организм подтверждена исследованиями: тем не менее, даже такой полезный продукт надо употреблять с учётом определённых рекомендаций. По словам Когай, фрукт нужно добавлять в полноценный полезный рацион наряду с другими продуктами. В этом случае ананас поможет размягчать мясные продукты и поспособствует комфортному перевариванию.
Есть блюда, которые содержат рыбу или красное мясо и ананас. Таким образом, вещество способствует размягчению и разрушению связей в белковом продукте и улучшению пищеварения.
Марина Когай, врач-диетолог
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Фото: Pxhere
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