Эксперт рассказала, какой фрукт лучше всего подойдёт для новогоднего стола

По словам диетолога Марины Когай, при употреблении фрукта нужно следовать ряду рекомендаций.

Для того, чтобы стол на Новый год получился не только красивым, но и полезным, необходимо выбирать для него определённые продукты. Так, при составлении фруктовой тарелки стоит обратить внимание на ананас. Об этом рассказала врач-диетолог Марина Когай в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Эксперт подчеркнула, что эффективность влияния ананаса на организм подтверждена исследованиями: тем не менее, даже такой полезный продукт надо употреблять с учётом определённых рекомендаций. По словам Когай, фрукт нужно добавлять в полноценный полезный рацион наряду с другими продуктами. В этом случае ананас поможет размягчать мясные продукты и поспособствует комфортному перевариванию.

Есть блюда, которые содержат рыбу или красное мясо и ананас. Таким образом, вещество способствует размягчению и разрушению связей в белковом продукте и улучшению пищеварения. Марина Когай, врач-диетолог

Ранее стало известно, сколько площадок для фейерверков откроют в Петербурге.

Фото: Pxhere