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Стало известно, сколько площадок для фейерверков откроют в Петербурге
Сегодня, 10:12
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Стало известно, сколько площадок для фейерверков откроют в Петербурге

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Перечень адресов опубликуют ближе в новогодним праздникам.

Жителям Петербурга и гостям города предоставят специальные площадки для запуска пиротехники на Новый год. Их количество обозначил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по городу Станислав Базаев.

Так, городские власти определили 33 подходящих места для площадок. 17 из них уже полностью оборудованы.

По словам Базаева, конкретный список адресов станет доступен на сайте ведомства ближе в новогодним праздникам. 

Ранее мы сообщили о том, что площадки для фейерверков откроют и в Ленобласти.

Фото: Pxhere

Теги: санкт-петербург, фейерверки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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