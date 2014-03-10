В Ленобласти откроют 33 площадки для запуска фейерверков

Объекты оборудуют в каждом районе.

В Ленинградской области создадут специальные площадки для безопасного запуска фейерверков. Объекты будут доступны для жителя каждого района. Об этом сообщил заместитель начальника управления МЧС по региону Сергей Платонов на пресс-конференции "Интерфакс".

В общей сложности в 47-ом регионе откроют 33 площадки. Они будут расположены на надлежащем расстоянии до ближайших зданий и оборудованы противопожарными нарядами.

Платонов добавил, что список конкретных адресов, по которым расположат площадки, будет доступен на сайтах муниципальных образований Ленобласти.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти обсудили меры безопасности во время новогодних праздников.

Фото: Pxhere