В Петербурге отпразднуют хануку 10 декабря

Мероприятие пройдёт в ресторане "Лехайм".

Еврейское деловое сообщество "Свой среди своих" и Российско-иммиграционный консультационный центр займутся организацией Хануки в Петербурге. Мероприятие пройдёт 10 декабря в ресторане "Лехайм". Об этом пишет Spb.aif.ru.

В программу включено зажигание Главной Меноры, а также традиционный праздничный ужин от кошерного ресторана "Лехаим", интерактивная шоу-программа и подарки. Кроме того, в 17:30 пройдёт детская квест-игра "Семь заповедей" по основной экспозиции Синагоги.

Наконец, 19:00 до 21:00 для участников празднования проведут творческие мастер-классы.

Ранее мы сообщили о том, что несколько еврейских школ в Петербурге отменили занятия 13 октября.

Фото: предоставлено администрацией школы "Менахем"