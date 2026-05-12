Хантавирус тяжело передается от человека к человеку, заявили в CDC

Дэвид Фиттер раскрыл подробности возвращения зараженных пациентов в США.

Хантавирус между людьми передается только в результате тесного контакта с носителем инфекции, например, это может произойти через общие предметы личной гигиены. Соответствующими данными с аудиторией во время пресс-конференции поделились представители американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Эксперт Дэвид Фиттер заметил, что хантавирус отличается от респираторных заболеваний. Речь не идет о новом патогене, так как заболевание очень сложно распространяется от человека к человеку. При этом специалисты знают принцип работы инфекции и то, как работать с пострадавшими.

Этот хантавирус, вирус Андес - это единственный штамм, который передается между людьми. Но у него очень сложный механизм передачи: тесный контакт с выделениями организма, через дыхание, при использовании общих личных вещей, таких как зубная щетка. Дэвид Фиттер, глава специального отдела CDC по реагированию на хантавирус

Напомним, что ранее в город Атланта штата Джорджия медики доставили двух американских граждан. Они прибыли с корабля, на котором выявлена вспышка хантавируса. Один из пациентов, по словам руководства университетской больницы Эмори, в настоящее время проходит лечение, второго пострадавшего сейчас только проверяют на вирус. Вспышка заболевания произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius. Судно следовало по маршруту из Аргентины в Кабо-Верде. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила семь случаев заражения на борту. В результате произошедшего три человека скончались. В прошлое воскресенье судно MV Hondius прибыло к берегам острова Тенерифе Канарского архипелага. Американские медицинские представители власти отчитались перед общественностью о 890 случаях зафиксированного хантавируса в период с 2013 по 2023 годы. Из указанного количества 309 пациентов скончались.

