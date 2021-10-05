Гинцбург рассказал о лечении хантавируса и восстановлении до полугода
Сегодня, 20:51
103
Научный руководитель центра имени Гамалеи отметил, что лечение относительно недолгое, но после болезни организм становится уязвимым к другим инфекциям.

Хантавирус можно быстро вылечить, но на восстановление иммунитета после болезни может уйти до полугода. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, лечение относительно недолгое, но до шести месяцев у человека сохраняется иммунодефицитное состояние. Организм становится очень уязвимым не только к возбудителям бактериальных инфекций, но и вирусных, с которыми раньше он справлялся легко. Гинцбург отметил, что в этот период организм особенно восприимчив к пневмококкам и стафилококкам.

