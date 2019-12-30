Халк передал Семаку привет через Дугласа Сантоса

Бразильцы встретились во время новогодних праздников.

Бывший игрок футбольного клуба "Зенит" Халк передал привет Сергею Семаку. Спортсмен сделал это через нынешнего нападающего команды Дугласа Сантоса. Ранее тот находился в зимнем отпуске в Бразилии. Об этом сообщила официальная пресс-служба команды "сине-бело-голубых".

Отметим, что Сантос проводил свободное время вместе с семьей и друзьями. Он продолжал заниматься футболом, катался на квадроцикле и купался. В один из дней он пришел в гости к Халку. Мужчин связывает давняя дружба. Однако они давно не виделись из-за работы. Футболисты обсудили "Зенит", игру на новом стадионе и обменялись футболками. В конце вечера состоялся ужин.

Напомним, что ранее Халк играл вместе с Сергеем Семаком. Он охарактеризовал тренера команды как спокойного, рассудительного и умного спортсмена.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Зенит" поделился фотографиями с зимнего медосмотра в Петербурге.

Фото: Вконтакте/ФК "Зенит"

