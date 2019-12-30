"Зенит" поделился фотографиями с зимнего медосмотра в Петербурге

В пятницу у футболистов закончился отпуск.

В пятницу, 10 января, игроки отправились на традиционный медосмотр, который проходит сразу после новогоднего отпуска.

Футболистов разделили на три группы, поэтому вчера медосмотр прошли не все. В пятницу, 11 января, проверить свои показатели пришли зенитовцы: Артем Дзюба, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Алексей Сутормин и Малком, который снова приступил к тренировкам после травмы. Об этом сообщили на официальном сайте футбольного клуба.

Спортсменов осматривают такие специалисты, как кардиолог, невролог, травматолог, офтальмолог, оториноларинголог и врачи отделения функциональной диагностики.

На 12 января последняя часть медосмотра. А уже в понедельник, 13 января, футболисты отправятся на первые зимние тренировочные сборы в Катар.

Ранее мы рассказывали, что болельщика "Спартака" оштрафовали в Петербурге за мат.

Фото:fc-zenit.ru