Болельщика "Спартака" оштрафовали в Петербурге за мат

Сам обвиняемый свою вину не признаёт.

Дзержинский районный суд назначил штраф болельщику футбольного клуба "Спартак", который обвинялся в нарушении общественного порядка. Обвиняемый при этом вину не признал. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, 1 декабря 2019 года около 14:30 у дома 20 по улице Маяковского мужчина, находясь в общественном месте, ругался матом и совершенно не реагировал на замечания граждан.

Сам обвиняемый в суде рассказал, что приехал в Петербург 30 ноября ради матча "Спартак" – "Зенит". На следующий день он пошел в кафе на Маяковского со своими знакомыми и при выходе из него он не нарушал общественный порядок.

В результате суд назначил болельщику "Спартака" наказание в виде штрафа в размере 500 рублей.

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Фото: Piter.tv