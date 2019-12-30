  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 19:39
67
Rybka123
Код вставки плеера

Теннисист Зверев обматерил отца во время матча ATP Cup

0 0

От слов сыну у отца на глазах выступили слезы.

Немецкий теннисист Александр Зверев сорвался на отца во время турнира ATP Cup в Австралии. Ролик с эмоциями спортсмена разместили в социальных сетях.

Уступив со счетом 1:6 в первом сете и проигрывая в середине второго против греков, спортсмен отправился на скамейку, где услышал подсказки от отца Александра Зверева — старшего. На советы теннисист отреагировал очень эмоционально с ненормативной лексикой. 

"Да заткнись ты уже! Какого ты сейчас вообще говоришь?! Я не могу эту подачу попасть, а ты мне тут говоришь..."
— прокричал Зверев (мат из речи убраны - прим. ред.

Позже режиссер трансляции показал Зверева-старшего, на глазах которого выступили слезы.
Видео: YouTube / kao70meat

Теги:
Категории: Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии