Теннисист Зверев обматерил отца во время матча ATP Cup

От слов сыну у отца на глазах выступили слезы.

Немецкий теннисист Александр Зверев сорвался на отца во время турнира ATP Cup в Австралии. Ролик с эмоциями спортсмена разместили в социальных сетях.

Уступив со счетом 1:6 в первом сете и проигрывая в середине второго против греков, спортсмен отправился на скамейку, где услышал подсказки от отца Александра Зверева — старшего. На советы теннисист отреагировал очень эмоционально с ненормативной лексикой.

"Да заткнись ты уже! Какого ты сейчас вообще говоришь?! Я не могу эту подачу попасть, а ты мне тут говоришь..."

— прокричал Зверев (мат из речи убраны - прим. ред.

Позже режиссер трансляции показал Зверева-старшего, на глазах которого выступили слезы.

Видео: YouTube / kao70meat