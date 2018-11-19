Вредоносные вирусы замаскировали под бухгалтерские файлы

При попытке открыть их, компьютеры заражались и становились частью ботнета.

Российские компании после летних отпусков столкнулись с массовой рассылкой вредоносных программ, замаскированных под бухгалтерские документы. При попытке открыть эти файлы, компьютеры мгновенно заражались и становились частью ботнета. Об этом "Коммерсанту" рассказали в компании Check Point, работающей в сфере IT-безопасности.

Пользователям интернета приходили письма с такими названиями, как "Закрывающие документы вторник" или "Документы сентябрь". После открытия файла программа устанавливала на компьютер вредоносное ПО, похищала данные пользователей и превращала устройство в часть ботнета – сети, через которую злоумышленники могут атаковать другие компьютеры.

Только за сентябрь подобные письма получили 15,3 % российских компаний. Таким образом вредоносная программа Pony, которую распространили под видом бухгалтерских документов, заняла первое место по охвату аудитории. В тройку лидеров также вошли майнеры криптовалюты — Cryptoloot и XMRig.

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