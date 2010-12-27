Хакер рассказал, как уберечь смартфон от кражи денег

В первую очередь нужно внимательно следить за тем, какие программы устанавливаются на девайс.

Специалист по информационной безопасности Александр Варской рассказал, как уберечь свои деньги на смартфоне от новой разновидности мошенничества. В первую очередь нужно внимательно следить за тем, какие программы устанавливаются на девайс. Об этом пишет Ura.ru.

По словам Варского, чаще всего мошенники пользуются программой Team Viewer. Они любым способом уговаривают жертву установить ее на свой смартфон. Это обычное приложение, позволяющее решать задачи удаленным способом. Вся прелесть в том, что Team Viewer не видят антивирусники.

Мошенникам становится еще проще провернуть махинацию, если они владеют дополнительной информацией о пользователе. Например, о том, что у их жертвы сломался смартфон. Для таких задач зачастую использую ПО.

Также стала популярна схема с отменой транзакции. Мошенники представляются сотрудниками банков и просят клиента "отменить" операцию, назвав код.

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