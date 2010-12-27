Хакеры угрожают слить в сеть последнюю серию нового сезона "Игры престолов"

Проблемы с хакерами у телеканала HBO, на котором выходил сериал, появились в начале августа.

Хакеры грозят выложить в интернет последнюю серию нового сезона "Игры престолов". Об этом сообщил портал Mashable.

Взломщики, представляющиеся как "группа мистера Смита", отправили порталу архив, в котором содержатся логины и пароли от аккаунтов телеканала HBO в социальных сетях. Помимо этого, злоумышленники опубликовали фразу "HB-Old is Dying" (Старый HBO умирает).

Злоумышленники ранее украли сценарий новых серий "Игры престолов" и внутреннюю переписку сотрудников HBO. В середине августа появилась информация, что хакеры потребовали с телеканала выкуп в размере 6,5 млн долларов в биткоинах.

Сегодня, 20 августа, выходит шестая серия седьмого сезона "Игры престолов". Последняя, седьмая, появится в эфире 27 августа.

На этой неделе в Петербург приезжал Джордж Р.Р. Мартин, автор книг, на которых основана "Игра престолов".

Фото: gamespot.com