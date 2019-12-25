Хакеры оформили на петербурженку кредит в 3 млн рублей

Мошенники подключились к приложению "Альфа-банка".

В четверг, 15 октября, в полицию Петербурга обратилась 48-летняя женщина и заявила о мошенничестве. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам петербурженки, к ее мобильному приложению "Альфа-банка" подключились хакеры и оформили кредит в размере 3 млн рублей на пять лет. Вскоре после заключения договора с карты потерпевшей в счет погашения задолженности списали плату 98 тысяч рублей.

Сотрудники полиции пока не знают, каким образом мошенники получили коды доступа к приложению. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что лжебанкиры обманули пожилого жителя Кронштадта на более 1,6 млн рублей.

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