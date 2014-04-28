Хакеры атаковали сайт ЗакСа Петербурга

На сайт не зайти уже несколько часов.

Сайт Законодательного собрания атаковали хакеры днем 6 июня. При попытке зайти на сайт появляется сообщение о том, что он недоступен.

Сайт Законодательного Собрания Санкт-Петербурга подвергся хакерской атаке cо стороны злоумышленников. В настоящее время сайт недоступен. Специалисты ведут работу по устранению проблемы. Александр Бельский, спикер ЗакСа.

Сообщение депутата было опубликовано 2 часа назад. Сайт до сих недоступен.

Ранее телефонные мошенники атаковали вице-губернатора Ирину Потехину.

Фото: Piter.tv