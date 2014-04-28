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Хакеры атаковали сайт ЗакСа Петербурга
Сегодня, 15:02
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Хакеры атаковали сайт ЗакСа Петербурга

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На сайт не зайти уже несколько часов.

Сайт Законодательного собрания атаковали хакеры днем 6 июня. При попытке зайти на сайт появляется сообщение о том, что он недоступен. 

Сайт Законодательного Собрания Санкт-Петербурга подвергся хакерской атаке cо стороны злоумышленников. В настоящее время сайт недоступен. Специалисты ведут работу по устранению проблемы.

Александр Бельский, спикер ЗакСа.

Сообщение депутата было опубликовано 2 часа назад. Сайт до сих недоступен. 

Ранее телефонные мошенники атаковали вице-губернатора Ирину Потехину. 

Фото: Piter.tv

Теги: закс спб, хакеры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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