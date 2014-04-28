Хакеры атаковали сайт ЗакСа Петербурга

Сайт Законодательного собрания атаковали хакеры днем 6 июня. При попытке зайти на сайт появляется сообщение о том, что он недоступен.
Сайт Законодательного Собрания Санкт-Петербурга подвергся хакерской атаке cо стороны злоумышленников. В настоящее время сайт недоступен. Специалисты ведут работу по устранению проблемы.
Александр Бельский, спикер ЗакСа.
Сообщение депутата было опубликовано 2 часа назад. Сайт до сих недоступен.
Ранее телефонные мошенники атаковали вице-губернатора Ирину Потехину.
Фото: Piter.tv
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