РЭО и Сколково презентовали хакатон

Система распознавания отходов будет работать на основе искусственного интеллекта.

В ходе Российского экологического форума в рамках сессии по треку "Цифровизация" Российский экологический оператор совместно с Фондом "Сколково" представили хакатон. IT-специалисты займутся разработкой системы распознавания отходов на базе ИИ. Об этом сообщил телеканал "360".

По словам главы РЭО Дениса Буцаева, благодаря хакатону возможен поиск оптимальных решений в части распознавания морфологии отходов. Для оценки решений участников организация соберёт экспертную коллегию. На данный момент к конкурсу по созданию хакатона присоединились 5 команд.

Буцаев добавил, что проект направлен на повышение эффективности сортировки отходов в стране.

Ранее мы сообщили о том, что на Алтае построят комплекс переработки ТКО мощностью 60 тыс. тонн отходов в год.

Фото: greentech.sk.ru