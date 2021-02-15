Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что решение об объединении УГАТУ и БашГУ принято. Он отметил, что по данной ситуации уже начались провокации.
По словам Хабирова, "провокаторы" не хотят понять, что если не объединить два вуза в один, то создать крупный университет не получится. Глава региона подчеркнул, что это может грозить выводом Башкирии из конкурентной борьбы в сфере высшего образования.
Хабиров отметил, что решение уже принято и подлежит исполнению.
Поэтому я прошу провести эту работу четко и организовано.
Радий Хабиров, глава Башкирии
Ранее глава Башкирии поручил чиновникам больше общаться с людьми.
Видео: YouTube / UTV. Новости Уфы и Башкирии
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