Он отметил, что решение уже принято и подлежит исполнению.

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что решение об объединении УГАТУ и БашГУ принято. Он отметил, что по данной ситуации уже начались провокации.

По словам Хабирова, "провокаторы" не хотят понять, что если не объединить два вуза в один, то создать крупный университет не получится. Глава региона подчеркнул, что это может грозить выводом Башкирии из конкурентной борьбы в сфере высшего образования.

Хабиров отметил, что решение уже принято и подлежит исполнению.

Поэтому я прошу провести эту работу четко и организовано. Радий Хабиров, глава Башкирии

Ранее глава Башкирии поручил чиновникам больше общаться с людьми.

Видео: YouTube / UTV. Новости Уфы и Башкирии