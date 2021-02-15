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Хабиров заявил, что решение об объединении УГАТУ и БашГУ принято

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Он отметил, что решение уже принято и подлежит исполнению.

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что решение об объединении УГАТУ и БашГУ принято. Он отметил, что по данной ситуации уже начались провокации.

По словам Хабирова, "провокаторы" не хотят понять, что если не объединить два вуза в один, то создать крупный университет не получится. Глава региона подчеркнул, что это может грозить выводом Башкирии из конкурентной борьбы в сфере высшего образования.

Хабиров отметил, что решение уже принято и подлежит исполнению.

Поэтому я прошу провести эту работу четко и организовано.

Радий Хабиров, глава  Башкирии

Ранее глава Башкирии поручил чиновникам больше общаться с людьми.

Видео: YouTube / UTV. Новости Уфы и Башкирии

Теги: башкирия, вузы, хабиров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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