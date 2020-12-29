Хабиб опубликовал видео торгов по поводу своего возвращения в UFC

В ролике показан фрагмент из фильма фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". Только у главных героев изменены лица.

Бывший боец смешанных единоборств (MMA) Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своем Instagram юмористическое видео на тему переговоров с главой UFC Дэйной Уайтом.

В ролике показан фрагмент из фильма фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". Только у главных героев изменены лица. Вместо директора торговой базы изображен Уайт, вместо персонажа Балбеса — Нурмагомедов. Трусом и Балбесом стали менеджеры спорстмена Ризван Магомедов и Али Абдель-Азиз.

Хабиб Нурмагомедов в октябре 2020 года защитил чемпионский пояс UFC в легком весе и завершил карьеру. Уайт хочет вернуть Нурмагомедова в спорт.

Нурмагомедов признан лучшим иностранным спортсменом года по версии BBC.

Видео: Insta / khabib_nurmagomedov