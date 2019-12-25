Хабиб Нурмагомедов процитировал одну из глав Корана после новости об отмене UFC 249

Российский боец должен был встретиться с Тони Фергюсоном в рамках турнира.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал новый пост в своем Instagram-аккаунте. Российский боец процитировал одну из глав Корана (священная книга мусульман - прим.) после новости об отмене турнира UFC 249.

"Всевышний говорит: О те, которые уверовали! Помните о милости, которую Аллах оказал вам, когда люди вознамерились протянуть к вам свои руки, но Он убрал от вас их руки. Бойтесь Аллаха, и пусть на Аллаха уповают верующие! Всегда полагайтесь на Аллаха", - написал Нурмагомедов.

Напомним, в рамках турнира UFC 249 должен был состояться бой между Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. 1 апреля российский боец выложил пост в Instagram-аккаунте, в котором объявил об отмене боя.

Ранее в UFC официально заявили об отмене турнира.

Фото: VK / @ufc