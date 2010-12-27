Бой состоится 18 апреля на номерном турнире UFC в Бруклине.

Во вторник, 26 ноября, стало известно о том, что Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Тони Фергюсоном. Об этом сообщил менеджер российского бойца Али Абдельазиз.

Абдельазиз опубликовал соответствующее соглашение между бойами у себя в Instagram-аккаунте.

"Этот человек давно заслуживает порки, и это произойдет 18 апреля, когда Орел снова приземлится в Бруклине. Это все для фанатов", — подписал пост менеджер.

Бой состоится 18 апреля на турнире UFC в Бруклине.

Напомним, что 7 сентября Нурмагомедов победил американца Дастина Порье, тем самым он защитил титул чемпиона UFC в легком весе. На счету Хабиба 28 побед и ни одного поражения.

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Фото:@khabib_nurmagomedov / Instagram