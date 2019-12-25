Хабиб Нурмагомедов намекнул на дату своего следующего боя

Ранее был отменен его поединок с Тони Фергюсоном в рамках турнира UFC 249.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал новый пост в своем Instagram-аккаунте. В нем российский боец намекнул на новую дату своего следующего поединка.

"А ведь до сентября не так уж и далеко, хоть самому и тяжело верится, что все закончится к сентябрю, но все же один серьезный человек сказал: что в мирное время надо к войне готовится. А как ваши дни проходят?", - написал Нурмагомедов.

Напомним, в рамках турнира UFC 249 должен был состояться бой между Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. 1 апреля российский боец выложил пост, в котором объявил об отмене боя. 10 апреля руководство UFC отменило турнир из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее Хабиб Нурмагомедов процитировал одну из глав Корана после новости об отмене UFC 249.

Фото: Instagram / @khabib_nurmagomedov