В регионе ухудшается эпидемиологическая обстановка.

Хабаровский край вернет ряд ограничений по COVID-19. Об этом сообщили представители оперативного штаба региона по противодействию распространения инфекции. Чиновники заметили, что наблюдают рост числа новых пациентов.

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 предлагаем вернуться к некоторым ограничительным мерам на территории края. Свои предложение ведомство на этой неделе направит в правительство региона. Ирина Зубун, заместитель руководителя Роспотребнадзора по региону

Заместитель председателя местного правительства по социальным вопросам Евгений Никонов заметил, что на данный момент у него не вызывает оптимизма динамика по количеству зараженных коронавирусом в регионе. По мнению специалиста, население недооценивает эпидемиологическую обстановку. Спикер напомнил, что за прошедшую неделю от ковида в крае скончались 11 человек.

У нас в регионе достаточно большое количество случаев, когда человек излечивается от COVID-19, выписывается из больницы, а через один-два месяца у него происходит инфаркт, инсульт или обостряется другое хроническое заболевание и человек умирает. Евгений Никонов, зампред краевого кабмина

Россия возобновит авиасообщение с девятью странами.

Фото: www.khabkrai.ru