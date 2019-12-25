Хабаровский край вернет ряд ограничений по COVID-19. Об этом сообщили представители оперативного штаба региона по противодействию распространения инфекции. Чиновники заметили, что наблюдают рост числа новых пациентов.
В связи с ростом заболеваемости COVID-19 предлагаем вернуться к некоторым ограничительным мерам на территории края. Свои предложение ведомство на этой неделе направит в правительство региона.
Ирина Зубун, заместитель руководителя Роспотребнадзора по региону
Заместитель председателя местного правительства по социальным вопросам Евгений Никонов заметил, что на данный момент у него не вызывает оптимизма динамика по количеству зараженных коронавирусом в регионе. По мнению специалиста, население недооценивает эпидемиологическую обстановку. Спикер напомнил, что за прошедшую неделю от ковида в крае скончались 11 человек.
У нас в регионе достаточно большое количество случаев, когда человек излечивается от COVID-19, выписывается из больницы, а через один-два месяца у него происходит инфаркт, инсульт или обостряется другое хроническое заболевание и человек умирает.
Евгений Никонов, зампред краевого кабмина
Россия возобновит авиасообщение с девятью странами.
Фото: www.khabkrai.ru
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