Хабаровский депутат предложил ввести ценз оседлости для губернаторов

Он надеется, что его поддержат коллеги по региональному парламенту.

Хабаровский депутат Пётр Емельянов предложил ввести ценз оседлости для губернаторов. Соответствующий законопроект он внёс в парламент региона. Об этом парламентарий рассказал на своей странице в Instagram.

Отмечается, что законопроект позволит стать главой региона только человеку, который не менее 10 лет прожил в Хабаровском крае.

Я считаю, что губернатором региона может быть только человек,.. для которого Хабаровский край является домом. Пётр Емельянов, депутат заксобрания Хабаровского края

Он надеется, что его поддержат коллеги по региональному парламенту.

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