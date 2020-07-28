Дегтярев заявил, что у митингующих в Хабаровске изъяли топор и ножи

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что у митингующих в Хабаровске полицейские изъяли топор и ножи. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Я прошу всех беречь друг друга.
Михаил Дегтярёв, врио главы Хабаровского края
По его словам, он сам задаётся вопросом о том, зачем жители принесли с собой топоры и ножи на акцию протеста. Дегтярёв призвал жителей оставаться дома, заниматься своими делами, беречь родных и близких.
При этом врио главы подчеркнул, что понимает тех, кто выходит на митинги в защиту арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Но, по его мнению, всем лучше заниматься своими делами — в том числе и ему.
В МВД информацию о митингующих с топорами и ножами комментировать не стали.
Ранее в Кремле назвали работу Дегтярёва в Хабаровском крае "весьма энергичной".
Видео: Instagram/ degtyarev_info
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