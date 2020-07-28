Дегтярев заявил, что у митингующих в Хабаровске изъяли топор и ножи

В МВД информацию комментировать не стали.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что у митингующих в Хабаровске полицейские изъяли топор и ножи. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Я прошу всех беречь друг друга. Михаил Дегтярёв, врио главы Хабаровского края

По его словам, он сам задаётся вопросом о том, зачем жители принесли с собой топоры и ножи на акцию протеста. Дегтярёв призвал жителей оставаться дома, заниматься своими делами, беречь родных и близких.

При этом врио главы подчеркнул, что понимает тех, кто выходит на митинги в защиту арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Но, по его мнению, всем лучше заниматься своими делами — в том числе и ему.

В МВД информацию о митингующих с топорами и ножами комментировать не стали.

Ранее в Кремле назвали работу Дегтярёва в Хабаровском крае "весьма энергичной".

Видео: Instagram/ degtyarev_info