Хабаровчанин оставлял "закладки" с фальшивыми сертификатами о вакцинации

Стоимость за экземпляр составляла от 1 до 1,5 тыс. рублей.

В Хабаровске полицейские задержали мужчину, который предлагал всем желающим приобрести сертификаты о вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

По данным ведомства, горожанин вел переписку с клиентами через мессенджеры, а затем делал "закладки" с фальшивыми сертификатами о прохождении курса вакцинации от COVID-19. Стоимость за экземпляр составляла от 1 до 1,5 тыс. рублей. Помимо этой услуги, он предлагал желающим приобрести "липовые" справки о наличии антител и отрицательные ПЦР-тесты.

Мужчина был задержан, когда оставлял очередной заказ за доской для объявлений возле подъезда дома, в котором он проживает. В ходе обыска в его квартире правоохранители обнаружили фальшивые бланки и печати. Возбуждено уголовное дело по статье "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов".

Ранее в России предложили наказывать за призыв к отказу от вакцинации.

Видео: Пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю