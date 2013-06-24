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В России предложили наказывать за призыв к отказу от вакцинации
Сегодня, 8:05
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В России предложили наказывать за призыв к отказу от вакцинации

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Автор идеи считает, что это стало причиной появления фальшивых сертификатов и QR-кодов для привитых.

Член Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров считает необходимым введение ответственности за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям. Об этом информирует телевизионный канал RT 

Петров направил письмо на имя главы Министерства юстиции РФ Константина Чуйченко, в котором он указал, что некоторые граждане стран ведут пропаганду домыслов о вреде препаратов для прививок. На это реагирует ряд медиков, проецируя эти идеи на своих пациентов, тем самым отговаривают их вакцинироваться. По словам Петрова, это стало причиной возникновения "липовых" сертификатов и QR-кодов для привитых.

Член Общественной палаты ЛО заявляет, что такие действия должны быть уголовно наказуемыми. Он считает, введение ответственности способно искоренить "недопустимые явления" в РФ, а также повысить ответственное отношения россиян к прививкам.

Ранее эксперт объяснил, почему люди боятся вакцинации.

Фото: pexels.com

Теги: covid-19, вакцинация от коронавируса, владимир петров, отказ от вакцинации
Категории: Новости России, Лента новостей,

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