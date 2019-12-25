Эксперт объяснил, почему люди боятся вакцинации

Доктор медицинских наук, профессор РГПУ им. А. И. Герцена Андрей Шангин в интервью "АиФ-Петербург" объяснил, почему люди все еще боятся вакцинации.
Бóльшая часть населения в итоге привьется, но, к сожалению, какая-то часть сомневающихся погибнет. Государство с момента начала вакцинации дает прекрасный шанс избежать трагического исхода.
выразил мнение ученый
Шангин полагает, что пандемия коронавируса стала ударом для человечества, поскольку давно не было эпидемий, с которыми, кстати, боролись с помощью вакцинации.
Наша вакцина стала первой в мире и приняла на себя колоссальные как позитивный, так и негативный удары. Речь шла о престиже страны, конкуренции за мировой фармакологический рынок, доминантные позиции в мировой экономике.
отметил доктор медицинских наук
Что касается активных антипрививочников и тех, кто верит в теории заговора, были всегда, однако неожиданная стрессовая ситуация в мире группу этих людей расширила.
В принципе, это неплохие люди, но проблема в том, что когда они заболевают, то требуют к себе внимания врачей, занимают койки, тогда как всего этого можно было бы избежать.
уточнил Шангин
Вместе с тем ученый уверен, что вакцинация должна оставаться добровольной. Однако каждый человек должен, в первую очередь, заботиться о своем здоровье, мыслить рационально и не думать про теории заговора.
Я считаю, что в лучшем случае пандемия будет длиться еще год, но если вирус продолжит мутировать с такой же скоростью, как сейчас, все затянется на более долгий срок. Лично мне хочется, чтобы все поняли, что мы столкнулись со страшным и непростым вирусом.
подытожил Андрей Шангин
Ранее мы писали, что коллективный иммунитет в Петербурге сформируется к концу 2021 года.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Люди гораздо охотнее бы прививались, если хотябы после вакцинирования не заболевали, я уже молчу о том что ее действие еще до конца не изучено, ввиду нехватки необходимого для исследований времени. Не так уж тут роль играют заговоры как то, что люди реально бояться за свое здоровье. Можно и не заболеть или заболеть, но перенести в легкой форме, а тут 100% в себя непонятно что загонять, еще и нет гарантий что не заболеешь, еще и регулярно! каждые пол года...