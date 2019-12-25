Эксперт объяснил, почему люди боятся вакцинации

Россия занимает первое место в мире по недоверию населения к вакцинации, далее идут США.

Доктор медицинских наук, профессор РГПУ им. А. И. Герцена Андрей Шангин в интервью "АиФ-Петербург" объяснил, почему люди все еще боятся вакцинации.

Бóльшая часть населения в итоге привьется, но, к сожалению, какая-то часть сомневающихся погибнет. Государство с момента начала вакцинации дает прекрасный шанс избежать трагического исхода. выразил мнение ученый

Шангин полагает, что пандемия коронавируса стала ударом для человечества, поскольку давно не было эпидемий, с которыми, кстати, боролись с помощью вакцинации.

Наша вакцина стала первой в мире и приняла на себя колоссальные как позитивный, так и негативный удары. Речь шла о престиже страны, конкуренции за мировой фармакологический рынок, доминантные позиции в мировой экономике. отметил доктор медицинских наук

Что касается активных антипрививочников и тех, кто верит в теории заговора, были всегда, однако неожиданная стрессовая ситуация в мире группу этих людей расширила.

В принципе, это неплохие люди, но проблема в том, что когда они заболевают, то требуют к себе внимания врачей, занимают койки, тогда как всего этого можно было бы избежать. уточнил Шангин

Вместе с тем ученый уверен, что вакцинация должна оставаться добровольной. Однако каждый человек должен, в первую очередь, заботиться о своем здоровье, мыслить рационально и не думать про теории заговора.

Я считаю, что в лучшем случае пандемия будет длиться еще год, но если вирус продолжит мутировать с такой же скоростью, как сейчас, все затянется на более долгий срок. Лично мне хочется, чтобы все поняли, что мы столкнулись со страшным и непростым вирусом. подытожил Андрей Шангин

Ранее мы писали, что коллективный иммунитет в Петербурге сформируется к концу 2021 года.

Фото: Piter.tv