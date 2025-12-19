HS: в Финляндии отключат стационарные телефоны

Окончательно в стране перестанут предоставлять услуги стационарной телефонной связи в 2026 году.

В Финляндии приняли решение отключить стационарные телефоны. Об этом сообщает портал Helsingin Sanomat.

По информации источника, крупнейший финский оператор телекоммуникаций Elisa перестанет обслуживать клиентов, использующих стационарную телефонную связь, в конце июня нынешнего года. Аналогичное решение уже приняли другие местные операторы.

Также отмечается, что окончательно в стране перестанут предоставлять услуги стационарной телефонной связи в 2026 году. В статье упомянули, что к концу 2024-го в Финляндии использовалось 84 тыс. стационарных телефонных линий, но спустя год их число резко сократилось.

Фото: pxhere.com