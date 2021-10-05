HBO выпустило первый тизер "Дома драконов"

Премьера сериала запланирована на 2022 год.

Стриминговая платформа HBO Max представила первый официальный тизер "Дома Дракона" – приквела сериала "Игра престолов". Видео опубликовано на официальном Youtube-канале сервиса.

Новинка расскажет историю дома Таргариенов. События сериала разворачиваются примерно за два века до действия "Игры престолов". Сценарий основан на романе Джорджа Рэймонда Ричарда Мартина "Пламя и кровь".

В съемках "Дома Дракона" приняли участие Мэтт Смит, Оливия Кук, Эмма ДʼАрси, Пэдди Консидайн, Рис Иванс и другие. Сценаристом стал Райан Кондал, а режиссером является Мигель Сапочник.

Премьера сериала запланирована на 2022 год.

Ранее вышел трейлер нового мультфильма про трех богатырей.

Видео: Youtube/HBO Max