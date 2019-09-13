HBO снимет приквел "Игры престолов" о клане Таргариенов

Действия в новом сериале будут разворачиваться за 300 лет до событий в оригинальной саге.

Телеканал HBO хочет снять еще один приквел "Игры престолов". Действия в новом сериале будут разворачиваться за 300 лет до событий, показанных в оригинальной саге. В центре сюжета окажется клан Таргариенов. Об этом пишет издание Deadline.

Согласно мифологии, Таргариены — это один из великих домов Эссоса. После гибели Валирийской империи они переселились на остров, где возвели крепость Драконий Камень. После катастрофы на их родине Таргариены остались единственным родом, который мог управлять драконами. Вскоре могущественный клан вторгся в Вестерос и подчинил себе все семь королевств, основав новую династию.

Спустя три сотни лет началась гражданская война, известная как Восстание Роберта. В результате практически все Таргариены были уничтожены, а оставшиеся в живых Дейнерис и Визерис сбежали.

Проектом о Таргариенах будет руководить автор романов "Песнь Льда и Пламени" Джордж Р.Р. Мартин, а также создатель сериала "Колония" Райан Кондал. Сроки начала работ над сериалом пока не уточняются.

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Видео: YouTube / Ivar Ragnarsson