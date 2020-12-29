HBO презентовал тизер нового специального эпизода сериала "Эйфория"

Его премьера запланирована на 22 января.

В сети появился трейлер нового специального эпизода сериала "Эйфория". Ролик опубликовала кинокомпания HBO на своём официальном YouTube-канале.

В новом ролике рассказывается об отношениях с главной героиней Ру, которую сыграла певица Зендайя.

Напомним, что первый специальный эпизод опубликован на HBO 6 декабря. В нем главная героиня рассказывала бывшему наркоману Али о своих отношениях с Джулс.

Ранее мы сообщали о том, что Netflix представил трейлер киноадаптации мультсериала "Винкс".

Видео: YouTube / euphoria