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HBO презентовал тизер нового специального эпизода сериала "Эйфория"

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Его премьера запланирована на 22 января.

В сети появился трейлер нового специального эпизода сериала "Эйфория". Ролик опубликовала кинокомпания HBO на своём официальном YouTube-канале.

В новом ролике рассказывается об отношениях с главной героиней Ру, которую сыграла певица Зендайя. 

Напомним, что первый специальный эпизод опубликован на HBO 6 декабря. В нем главная героиня рассказывала бывшему наркоману Али о своих отношениях с Джулс. 

Ранее мы сообщали о том, что Netflix представил трейлер киноадаптации мультсериала "Винкс".

Видео: YouTube / euphoria

Теги: hbo, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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