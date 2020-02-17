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HBO представила трейлер второго сезона сериала "Наш флаг означает смерть"

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Мировая премьера состоится 5 октября.

Стриминговый сервис HBO Max представил трейлер второго сезона сериала "Наш флаг означает смерть". Шоураннерами проекта выступили Тайка Вайтити и Дэвид Дженкинс.

Сюжет продолжит историю джентльмена-пирата по имени Стида Боннета. В новом сезоне ему предстоит найти обратную дорогу к своей морской команде, а также встретиться с Черной Бородой, который захватил его корабль "Месть". Кроме того, герой столкнется с новой угрозой.

В главных ролях сыграли Риз Дэрби и Тайка Вайтити. Мировая премьера состоится 5 октября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер "Пригородных криков", первого сериала Джона Карпентера.

Видео: YouTube / Max

Теги: hbo max, наш флаг означает смерть, сериал, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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