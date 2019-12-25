В Нью-Йорке стартовали съемки сериала "Жена путешественника во времени"

В центре сюжета девушка, которая вышла замуж за парня, страдающего синдромом перемещений во времени.

HBO объявил о начале работы над экранизацией книги Одри Ниффенеггер "Жена путешественника во времени". Съемки сериала стартовали в Нью-Йорке. Об этом сообщает портал Collider.

Сюжет строится вокруг семейной пары. Клэр Эбшир вышла замуж за Генри ДеТэмбла, который страдает синдромом перемещений во времени. Контролировать свои способности парень не может. Ради любви девушка пытается справиться со всем, что связано с его перемещениями.

Главные роли в сериале HBO исполнят Роуз Лесли и Тео Джеймс. Сценарий написал Стивен Моффат, который известен как шоураннер "Шерлока" и "Доктора Кто". Режиссером выступит обладатель премии "Эмми" Дэвид Наттер.

В 2009 году Роберт Швентке уже экранизировал роман Ниффенеггера. Главные роли в фильме сыграли Рэйчел МакАдамс и Эрик Бана.

Ранее мы писали, что Warner Bros. экранизирует видеоигру "Несправедливость: Боги среди нас".

Фото: кадр из фильма "Жена путешественника во времени" Роберта Швентке