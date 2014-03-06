HBL: Мир к войне ведет совсем не Россия

Финны рассказали, кто на самом деле подталкивает мир к войне.

Журналисты из финского издания HBL заявили о том, что мир к войне ведет совсем не Россия. По мнению СМИ, Запад выставляет Москву агрессором и тираном, тратящим на вооружение огромные деньги, а также, угрожающего всему миру военными действиями.

Авторы материала напомнили, что обвиняющий во враждебности РФ Вашингтон тратит на оборону в 13 раз больше, чем Россия. Для сравнения, этот показатель у США выше в 16 раз, чем у всех стран блока НАТО. Китай превышает расходы России на военные нужды в четыре раза. Журналисты заявили, что РФ не хочет принимать участие в гонке, так как это потребует огромных вложений, а стране необходимо поддерживать уже имеющийся ядерный потенциал, доставшийся ей от Советского Союза. При этом специалисты отметили, что Москве приходится поворачиваться в сторону Пекина ради открытого противостояния "коллективному Западу".

В статье приходят к выводу, что НАТО и формально нейтральные страны регулярно подталкивают планету к войне, заявляя о дополнительных тратах на военную отрасль.

Медведев: Россия не имеет милитаристских планов.

Фото: Pixabay.com