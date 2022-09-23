В ООН оценили готовность освобожденных территорий войти в состав РФ.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность планами проведения референдумов на территориях Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР. Об этом дипломат упомянул в ходе своего выступления на заседании Совета Безопасности Всемирной организации в Нью-Йорке.

Я глубоко обеспокоен сообщениями о планах организации так называемых "референдумов" в районах Украины, которые в настоящее время не находятся под контролем правительства. Антониу Гутерреш, генсек ООН

На заседании СБ ООН. По его словам, "любая аннексия территории государства другим государством в результате угрозы силой или угрозы ее применения является нарушением Устава ООН. Напомним, что общественные палаты Донецкой и Луганской народных республик 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с предложением немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. Референдумы состоятся с 23 по 27 сентября.

Гутерреш призвал снимать препятствия для экспорта российских удобрений.

Фото и видео: YouTube / Организаций Объединенных Наций