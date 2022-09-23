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Гутерреш назвал дискуссии о возможности ядерного конфликта неприемлемыми

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В ООН рассказали, что страны должны подтвердить приверженность неиспользования ядерного арсенала.

Генеральный секретарь Антониу Гутерреш назвал дискуссии о возможности ядерного конфликта неприемлемыми. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН, проводимой в рамках Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке. Он призвал страны, обладающих ядерным оружием, подтвердить тот факт, что они не собираются его использовать. Эксперт уточнил, что украинский кризис обладает "безграничным потенциалом" причинения вреда как самому государству, так и миру в целом. В ООН призвали к полной ликвидации ядерного вооружения.

Идея ядерного конфликта, когда-то немыслимая, стала предметом дискуссий. Это само по себе совершенно неприемлемо. Все государства, обладающие ядерным оружием, должны подтвердить свою приверженность неприменению.

Антониу Гутерреш, генсек ООН

Гутерреш выразил обеспокоенность планами проведения референдумов.

Фото и видео: YouTube / Организаций Объединенных Наций

Теги: антониу гутерриш, сб оон, совет безопасности, ядерное оружие
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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