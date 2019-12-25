Гусев: десять многоэтажек повреждены в результате ракетной атаки ВСУ на Воронеж

Губернатор региона поручил провести и адресную работу с семьями погибших.

Десять многоквартирных и шесть частных домов были повреждены в городе Воронеже в результате удара Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление общественности через собственный Telegram-канал сделал местный губернатор Александр Гусев. Российский чиновник заметил, что поздним вечером 22 июня в местном правительстве состоялось расширенное заседание оперативного штаба. В рамках мероприятия коллеги получили данные о том, что жертвой ракетного удара в городе стали пять жителей. В медицинские учреждения за помощью обратились несколько десятков граждан. Однако большая часть из них в настоящее время уже отпущена домой.

Уточним, что наибольшие повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части Воронежа из-за возникшего там пожара. Открытое горение было ликвидировано в 16:30 часов вечера по местному времени (совпадает с московским). На данный момент огонь потушен, но работы по разбору конструкций все еще продолжаются. Представители регионального управления Роспотребнадзора замеряли показатели воздуха, По их сведениям превышений концентраций опасных веществ не обнаружено. На данный момент также поступило около 50 обращений о повреждении автомобилей. Все пострадавшие лица получат помощь. Согласно установленным ранее порядком семьям погибших будет выплачено по одному миллиону рублей, а получившим серьезные ранения – по 300 тысяч рублей.

Пострадали те, кто проигнорировал предупреждение о ракетной опасности — как на предприятии, так и на улице. Поэтому еще раз прошу максимально серьезно относиться к сигналам опасности и указаниям оперативных служб. Александр Гусев, глава региона

В Воронежской области агент украинских спецслужб готовила теракты.

Фото: Telegram / Гусев