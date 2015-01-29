Жители Соснового Бора передали около 20 коробок с гуманитарным грузом в военный госпиталь

Также дети написали военнослужащим добрые письма.

В петербургский военный госпиталь направили новую посылку: на этот раз гуманитарный груз прислали жители Соснового Бора. Как сообщается в сообществе "Мой Сосновый Бор" ВКонтакте, бойцам передали вещи первой необходимости – от лев до предметов личной гигиены.

В список собранных товаров вошли фруктовые пюре, памперсы для взрослых, чистящие средства и туалетная бумага, одежда и пеленки, шампуни и зубные пасты, печенье и домашние заготовки. Кроме того, дети города подготовили для военнослужащих письма с добрым посылом.

Отдельно были собраны тёплые вещи – вязаные кофты, шапки и носки. Их направили на фронт. В общей сложности сосновоборцы передали примерно 20 коробок с гуманитарной помощью.

Ранее мы сообщили о том, что предприниматель из Луги помогает российским военным поставками машин.

Фото: ВКонтакте / Мой Сосновый Бор